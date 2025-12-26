50 тысяч за 5 месяцев: выпущен юбилейный автомобиль Tenet

Новый российский автобренд достиг круглой отметки.

© Tenet

Бывший автозавод Volkswagen в Калужской области, ныне именуемый «АГР Холдинг», выпустил юбилейный, 50-тысячный автомобиль Tenet. Об этом в пятницу, 26 декабря, рассказала пресс-служба предприятия.

Выпуск автомобилей Tenet стартовал не так давно – в июле 2025 года. За эти пять месяцев на конвейер встали кроссоверы T4, T7 и T8.

«Производство 50 000 автомобилей стало важной вехой, отражающей активное развитие предприятия и его готовность к планомерному наращиванию мощностей», — прокомментировали в пресс-службе «АГР».

Все три модели Tenet выпускаются по технологии полного цикла — со сваркой, окраской и сборкой с многоступенчатым контролем качества на уровне мировых стандартов. При этом кроссоверы адаптированы под российские условия эксплуатации. Так, например, для защиты кузова днище и скрытые полости проходят дополнительную обработку восковыми составами, а усиленные антикоррозийные, антишумные и антигравийные покрытия обеспечивают долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.

По итогам прошлой недели Tenet впервые возглавил рейтинг самых продаваемых кроссоверов. Среднеразмерный T7 опередил бестселлера рынка Haval Jolion, лидировавшего в сегменте SUV с середины 2023 года.

