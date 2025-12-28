Опасные шины из Китая, отсрочка утильсбора и роковой дрифт на «Жигулях» вокруг ёлки. Главное за неделю

Экосбор на шины с 1 января 2026 года вырастет в 17 раз, будущая новинка российского рынка получила пять звёзд сразу на двух краш-тестах, «Москвич» объявил сроки старта продаж новых моделей, Jaguar выпустил последний бензиновый автомобиль, российские автозаводы освободят от уплаты утильсбора, свыше 10 тысяч китайских грузовиков попали под отзыв, российских автолюбителей предупредили о подорожании страховки. Эти и другие новости — в подборке главных событий последней полной недели 2025 года.

© Parilov/Shutterstock

В России продлят льготу для некоторых автовладельцев на 2026 год

Автомобилисты на электрокарах смогут и дальше бесплатно ездить по платным автомагистралям. Источники в правительстве сообщают, что решение о продлении льготы, введённой весной 2023 года, уже принято. Подробнее о том, на какие «платники» распространяется данная мера поддержки электроводов, — в заметке «Рамблер/авто».

13 тысяч китайских грузовиков в России признаны непригодными для использования

Второй раз за последние три месяца Росстандарт публикует информацию об отзыве свыше десяти тысяч китайских грузовиков Dongfeng. В октябре сервисная кампания была организована для замены дефектных ремней безопасности. Что не так теперь? Ответ — в нашем материале.

© Dongfeng

Горе-дрифтер на «Жигулях» сбил новогоднюю ёлку в центре города

Курьёзный случай произошёл на днях в Казахстане. Водитель на ВАЗ-2105 решил устроить дрифт вокруг главной новогодней ёлки в городе, но переоценил свои возможности и сбил символ Нового года. Что было дальше? Читайте по ссылке.

Российских автомобилистов предупредили о подорожании ОСАГО в 2026 году

Если судить по всем нововведениям и прогнозам экспертов, в следующем году в российской автоиндустрии подорожает буквально всё — от автомобилей до шин. Не станет исключением и полис ОСАГО. Страховщики признались, что они больше не в состоянии сдерживать стоимость «автогражданки» `— запчасти дорожают, следом за ними увеличивается страховая выплата. Подорожание автостраховки на 5–8% неизбежно.

© Tati Tata/Shutterstock

Китайский кроссовер, который ждут в России, получил пять звёзд на краш-тестах

В Россию едет безопасный и высокотехнологичный кроссовер из Китая. Полностью электрический GAC Aion V «сдал на пятёрку» сразу два экзамена — на краш-тестах в Европе и Австралии. За счёт чего такие выдающиеся результаты? Мы рассказали в публикации, посвящённой итогам этих испытаний.

© Алексей Батушенко

Бензин на российских заправках дешевеет, но есть нюанс

Две новости с российских заправок: одна — хорошая, другая — не очень. Средний ценник на бензин снижается седьмую неделю подряд. Однако с каждой новой неделей удешевление замедляется всё сильнее. О показателях на предпоследней неделе декабря — в заметке «Рамблер/авто».

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

Jaguar выпустил последний автомобиль с бензиновым двигателем

Ну что, первый пошёл? Jaguar стал первым в мире крупным автопроизводителем с большой историей, завершившим выпуск машин на топливе. Причём англичане не оставили в своей линейке даже переходного варианта в виде гибрида, дальше — только выпуск «чистых» электромобилей. И это во времена, когда другие мировые автопроизводители отказываются от массовой электрификации. Подробно о последней бензиновой машине Jaguar и сроках выпуска первой «электрички» — в материале.

© Jaguar

Российским автозаводам разрешат не платить утильсбор до декабря 2026 года

Несмотря на два повышения утильсбора за месяц, Правительство РФ решило сохранить льготу для отечественных автопроизводителей. Крупные концерны, такие как АвтоВАЗ, УАЗ, КамАЗ и ГАЗ, смогут не платить «утиль» за автомобили, выпущенные до декабря 2026 года. Им будет разрешено провести единую оплату. В чём смысл такой меры? Рассказали в Минпромторге.

© Давид Акопян

«Москвич» назвал срок старта продаж двух новых моделей

Запуск продаж автомобилей новой линейки «Москвича» не за горами. На этой неделе представители московского автозавода раскрыли некоторые подробности о кроссоверах из модельного ряда «М» и рассказали, когда ждать их в шоурумах.

Названы лучшие автобренды в 2025 году: «китайцев» среди них нет

Конец года — традиционное время для подведения итогов, и на этой неделе авторитетный бизнес-портал Consumer Reports выкатил ежегодный рейтинг лучших автомобильных брендов мира. Список был составлен по результатам тестов нескольких десятков автомобилей и масштабного опроса среди 300 тысяч автолюбителей. Кто стал лидером, а кто оказался аутсайдером? Все ответы — в списке.

© Jonathan Weiss/Shutterstock

Стало известно, какие желания российские автолюбители загадают на Новый 2026 год

О чём мечтают российские автомобилисты в преддверии Нового года? Спойлер: не только о снижении стоимости машин в автосалонах и цен на заправках, СТО, шиномонтажках. В предпраздничном опросе водители рассказали, что ещё хотят загадать в новогоднюю ночь.

Китайские шины опасны для жизни и здоровья: Роскачество объяснило ужесточение экосбора

Безусловно, главной новостью недели стало повышение экосбора на автомобильные шины с 1 января 2026 года. Аналог утильсбора для покрышек вырастет в 17 раз, но распространяться эта мера будет лишь на продукцию с переизбытком вредных веществ. Что это значит и какие шины в первую очередь попадут под этот сбор? Все подробности — в материале по следам исследования Роскачества.

© sunchai/Shutterstock

Кроме того, на прошедшей неделе «Рамблер/авто» рассказал о самых угоняемых автомобилях в России в 2025 году, анонсе новой версии сверхпопулярного пикапа JAC T9, точке в громкой истории с лишением прав подмосковного водителя на Infiniti QX56, китайских кроссоверах на бывшем автозаводе General Motors в Санкт-Петербурге, подорожании запчастей на «серые» иномарки и смене лидера в продажах кроссоверов, где несколько лет доминировал Haval Jolion.