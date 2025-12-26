Продажи автомобилей в России в 2025 году рухнули на 19%

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал о падении отечественного авторынка.

В уходящем 2025 году российский авторынок впервые за последние несколько лет ушёл в минус, то есть было продано меньше автомобилей, чем в предыдущем году. Причём спрос рухнул во всех сегментах, в том числе в самом массовом – продажах легковых авто.

Как рассказал первый вице-премьер РФ Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24», в этом году продано 1,45 млн автомобилей всех категорий. Для сравнения, в 2024-м объём продаж был на уровне 1,8 млн штук.

«Если говорить в целом о рынке, то произошло снижение на 19%. Объём рынка – около 1 млн 450 тысяч автомобилей, по всем сегментам. По легковым – 1 млн 270 тысяч, снижение чуть меньше, около 16%», — поделился вице-премьер цифрами.

Из-за подорожания автомобилей в связи с резким повышением утильсбора на 75-80%, высокой ключевой ставки ЦБ и ожидания возвращения западных брендов отечественный авторынок стагнировал на протяжении всей первой половины 2025-го и к июлю ушёл в минус на 24%. Именно со слабыми показателями с января по июль и связаны общие результаты.

В середине лета продажи пошли вверх – не в последнюю очередь за счёт скидок и акций, а осенью спрос подстегнуло повышение утильсбора с 1 декабря. Рекорд года был установлен в октябре — 183 472 единиц, то есть 12,6% от всего объёма в 2025-м.

Результаты продаж автомобилей в России за последние пять лет/

Продажи новых автомобилей в России в 2025-м оказались одними из самых слабых с начала текущего десятилетия. Хуже дела на рынке обстояли только в 2022-м и 2023-м, когда из нашей страны массово ушли западные автопроизводители, остановив работу своих заводов и прекратив поставки автомобилей из-за рубежа.

2025: 1,45 млн (-19%);

2024: 1,8 млн (+37%);

2023: 1,31 млн (+64%);

2022: 798,1 тысячи (-55%);

2021: 1,8 млн (+13%);

2020: 1,59 млн (-6,4%).

