ГИБДД проведёт тотальные проверки водителей в последние выходные 2025 года

Сотрудники ДПС будут ловить пьяных водителей: список регионов и способы выявления автомобилистов, управляющих авто в нетрезвом виде.

© Марина Молдавская/Коммерсантъ

Сотрудники Госавтоинспекции перейдут на усиленный режим дежурства на российских дорогах в грядущие выходные, 27-28 декабря. Особое внимание экипажи ДПС уделят поиску водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдёт в ряде регионов, среди которых Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Рязанская, Тамбовская, Самарская, Воронежская, Псковская, Тверская, Тульская, Оренбургская, Ульяновская, Орловская, Смоленская, Свердловская, Волгоградская, Тюменская, Челябинская и Иркутская области, Пермский и Красноярский края, Республики Татарстан, Башкирия, Чувашия, Ингушетия, Коми и Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

Что означают массовые рейды для водителей? На дорогах в регионах в ближайшие дни будет больше патрулей ДПС, чем обычно. Выше вероятность, что остановят для проверки, потому что как правило экипажи в ходе тотальных проверок тормозят все подряд автомобили. Наиболее распространенные места дежурства усиленных нарядов ГИБДД — места отдыха и массового пребывания граждан, как торговые центры и ярмарки, выезды и въезды в населенные пункты, аварийно-опасные участки дорог и улицы.

Трезвому автомобилисту опасаться нечего – после проверки документов и визуального осмотра водителя инспектор ГИБДД разрешит ехать дальше. А вот пьяному водителю грозят серьёзные последствия вплоть до уголовной ответственности, если он не в первый раз задержан в состоянии алкогольного опьянения.

«Госавтоинспекция призывает водителей, склонных к «нетрезвым» поездкам, всерьез задуматься над своими поступками! Статья 12.8 КоАП РФ – одна из самых жёстких в законодательстве и предусматривает лишение прав на срок 1,5-2 года вместе со штрафом 45 000 рублей.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения», — обратилась ГИБДД к водителям.

Как сотрудники ГАИ вычисляют пьяных водителей на дорогах