Стала известна дата старта продаж полноприводного Evolute i-Space

Российский бренд анонсировал выход новой модификации полуэлектрического паркетника.

В ближайшие месяцы линейка гибридного кроссовера Evolute i-Space пополнится новой модификацией – более мощной и проходимой. Полноприводная версия уже прошла сертификацию и получила ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).

«Кроссовер в полноприводном исполнении поступит в продажу в первом квартале 2026 года», — рассказали в пресс-службе Evolute.

Полноприводная версия кроссовера с дополнительным электромотором на задней оси развивает мощность до 367 л.с. (470 Н·м). 1,5-литровый атмосферный ДВС, как и на 2WD, не связан с колёсами и выступает только в качестве генератора электричества для тяговой батареи. Разгон с места до 100 км/ч занимает за 7,1 секунды.

Несмотря на дополнительные 149 «лошадок», запас хода i-Space остался на весьма приличном уровне — до 1000 км против 1250 км у монопривода. Расход топлива составляет 5,6 литра на 100 км.

Кроссовер поддерживает быструю зарядку через разъём CCS2 (европейский стандарт для зарядки электромобилей). Зарядка аккумулятора от 30% до 80% занимает всего 20 минут.

Evolute i-Space дебютировал на рынке в начале прошлого года, а в августе 2025-го стартовали продажи обновлённой версии. Но пока полуэлектрический кроссовер предлагается только в переднеприводном варианте. Стоимость 5-местного i-Space начинается от 3 415 000 рублей, ценник на 7-местный вариант — от 3 515 000 рублей.

Кроссовер в полноприводном исполнении будет доступен только в пятиместной версии. Стоимость пока не объявлена.

