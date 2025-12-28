В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

Росстандарт вводит в России новые дорожные знаки и нормы в 2026 году. Изменения в ГОСТ вступают в силу с 1 января. Изменения призваны повысить безопасность дорожного движения и упростить восприятие информации.

Так, по информации ТАСС, появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», что поможет сократить число знаков в местах «лежачих полицейских» в два раза. Кроме того, вместо горизонтальной теперь может размещаться вертикальная стоп-линия, а на знаке «Время действия» теперь можно указать период по месяцам, в которые он действует.

Также вводится знак «Глухие», который применяют перед пешеходными переходами, расположенными вблизи объектов, которые посещают глухие и слабослышащие граждане.

Корректировки затронут и организацию парковочного пространства. На самом знаке «Парковка» появится возможность указывать способ постановки автомобиля, что также сократит количество дополнительных табличек.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в России будут введены 60 новых дорожных знаков и табличек, затрагивающих средства индивидуальной мобильности, безопасность пешеходов, а также экологию и организацию движения в сложной городской среде.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр между тем прокомментировал появление нескольких новых дорожных знаков в 2026 году.