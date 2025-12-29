Путин подписал закон о новых штрафах за нарушения правил перевозки детей

Новые штрафы вступят в силу с 1 января 2026 года.

© kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых штрафах за нарушение требований к перевозке детей на автомобилях. Соответствующий документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно новому закону, который вступит в действие с 1 января 2026 года, денежные штрафы за отсутствие детских удерживающих устройств (ДДУ) в автомобиле вырастут в 1,5-2 раза. Так, штраф для обычных водителей составит 5000 рублей (было 3000 рублей). Должностные лица — например, самозанятые таксисты — будут платить 50 000 рублей (вместо 25 000). Для юридических лиц — например, таксопарки, штраф увеличен с 100 000 до 200 000 рублей.

По действующим правилам, детей до 7 лет разрешается перевозить только с применением специальных автокресел или бустеров. Допускается перевозка детей возрастом 7-11 лет без ДДУ, но исключительно на заднем сиденье и обязательно с использованием ремня безопасности.

Требования по перевозке детей были установлены в России в 2007 году. Согласно официальной статистике, ГИБДД выписывает в среднем 550 тысяч штрафов в год за отсутствие детских автокресел.

Как выбрать и установить детское автокресло