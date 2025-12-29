Путин утвердил закон о массовых штрафах за тонировку стёкол автомобиля

Новый закон вступит в силу уже в начале января.

© LIGHTITUP/Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль над автомобилями с тонированными стёклами. Соответствующий документ размещён 29 декабря на сайте официального опубликования правовых актов.

По новому закону, штрафы за чрезмерную тонировку будут распространяться на все без исключения автомобили. Сейчас под такое исключение попадают иностранные транспортные средства, находящиеся на временном ввозе до шести месяцев.

Требования по тонировке останутся такими же, как сейчас: светопропускание лобового и передних боковых стёкол должно быть не менее 70% света. Штрафы тоже не изменятся и будут одинаковыми как для российских, так и для иностранных водителей — 500 рублей.

Новый закон вступит в силу через десять дней после публикации, то есть с 8 января 2026 года.

