Россия продлила запрет на экспорт бензина до марта 2026 года

В ограничении на вывоз топлива за границу сделано несколько исключений.

© Anton Romanov/Shutterstock

Правительство РФ продлило запрет на вывоз бензина и дизтоплива до 28 февраля 2026 года включительно. Решение принято для стабилизации ситуации на российском топливном рынке, сказано в постановлении кабмина.

Мера не распространяется на горючее, вывозимое россиянами для личного пользования, и поставки в целях международной гуманитарной помощи. Также ограничение не касается экспорта в рамках межправительственных соглашений с другими странами, в частности с членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), как Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия.

Запрет вступил в силу 1 августа текущего года и изначально был рассчитан до октября, затем эта мера была продлена до конца декабря. Пару недель назад министр энергетики Сергей Цивилёв допустил, что ограничение будет снято. Но, как видим, ещё минимум на два месяца запрет на вывоз топлива на границу останется в силе.

Можно ли определить некачественный бензин по запаху. Эксперт все объяснил