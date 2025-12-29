Путин подписал закон о десятикратном повышении штрафов продавцов автомобилей

Новые штрафы за «допы» вступят в силу с 1 января 2026 года.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

С нового года автодилерам станет крайне невыгодно предлагать впридачу к машине ненужное оборудование и опции. Президент России Владимир Путин подписал закон о серьёзном ужесточении штрафов за навязывание клиентам дополнительных товаров и услуг, который в том числе распространяется на автомобильный бизнес.

Сейчас шоурумы, сервисные центры, шиномонтажки, кредитные организации и страховые компании рискуют получить 2000-4000 рублей (должностные лица) и 20 000-40 000 рублей (юрлица) за попытку продать дополнительный товар или услугу по отдельной плате, как напольные коврики, тонировка, сигнализация, замена изношенных деталей, автостраховка вместе с кредитом, и т.д. С 1 января 2026 года, согласно подписанному Путиным закону, эти штрафы вырастут в десять раз:

Должностные лица и индивидуальные предприниматели: от 50 000 до 150 000 рублей;

от 50 000 до 150 000 рублей; Юридические лица: от 200 000 до 500 000 рублей;

Закон об административной ответственности продавцов за навязывание потребителям дополнительных товаров, работ и услуг действует в России с октября 2023 года. Штрафы проиндексированы впервые за прошедшие два с лишним года.

