Ford подал заявку на регистрацию своих товарных знаков в России

Автопроизводитель из США запатентует два варианта своего названия.

Ушедший из России в 2022 году американский автоконцерн Ford подал заявку в Роспатент. «Голубой овал» хочет заново зарегистрировать два своих товарных знака, следует из обновлённой электронной базы ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности).

Один из крупнейших в мире автопроизводителей направил документ 26 декабря направил документацию для регистрации своего названия: «Ford» и «Форд». Заявки поданы сразу по нескольким классам — автомобили, автозапчасти, софт и компьютерное оборудование для транспортных средств, продажи транспортных средств, услуги по ремонту и техобслуживанию машин.

Ford ушёл из России в октябре 2022 года, прекратив поставки, продажи автомобилей и передав свою долю в автосборочных предприятиях в Елабуге и Набережных Челнах компании «Соллерс». Опцион на обратный выкуп заводов рассчитан до осени 2027 года.

Стоит отметить, что заявка в Роспатент ещё не означает, что Ford планирует в скором будущем вернуться на российский рынок. Регистрация товарных знаков – это обычная практика для ушедших из страны компаний для защиты своих авторских прав.

