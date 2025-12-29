В Hyundai ответили на вопрос о возвращении в Россию

Через несколько дней у «корейцев» закончится опцион на обратный выкуп завода в Санкт-Петербурге.

© galsand/Shutterstock

Южнокорейский концерн Hyundai в начале 2026 года утратит право на обратный выкуп автозавода в Санкт-Петербурге. Шансов на то, что опцион будет реализован, нет, утверждает источник Reuters, знакомый с обсуждениями внутри компании.

«Корейцы» ушли из России в 2022 году, продав свою сборочную площадку в Петербурге за символические 10 тысяч рублей. В течение текущего года в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что они рассматривают вариант. По последней информации, автопроизводитель из Сеула не видит шансов на возобновление работы в России в ближайшей перспективе.

«Текущая ситуация не позволяет нам выкупить активы», — сказал источник, знакомый с обсуждениями внутри концерна.

На запрос СМИ в Hyundai заявили, что окончательное решение по колл-опциону ещё не принято. Нынешний собственник завода, холдинг AGR Automotive Group, в свою очередь, комментировать ситуацию отказался.

Глава АвтоВАЗа о возвращении Renault в Россию: «цена входа» точно не будет равна 1 рублю