АвтоВАЗ перепишет ценники с 1 января 2026 года: как изменится стоимость автомобилей Lada

Обновлённые прайс-листы на Granta, Iskra, Vesta, Largus, Niva и Aura вступят в силу с нового года.

© АВТОВАЗ

Ведущий российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ скорректировал цены на свою линейку. С 1 января средняя стоимость машин Lada вырастет на 0,5%, а отдельные модели даже подешевеют.

Как сообщили в пресс-службе тольяттинского концерна, начальная стоимость флагманского седана Aura с нового года будет снижена на 354 000 рублей и составит 2 245 000 рублей. Универсал Lada Largus будет стоить от 1 587 000 рублей, что на 73 000 рублей дешевле, чем в 2025-м.

Цены на автомобили Lada с 1 января 2026 года:

Granta – 850 000 рублей (среднее изменение по линейке +1,9%);

Vesta – 1 581 000 рублей (как отметили на АвтоВАЗе, средний ценник практически не изменился);

Iskra – 1 277 000 рублей (+1,8%);

Largus – 1 587 000 рублей (-3,8%);

Aura – 2 245 000 рублей (-14%);

Niva Legend – 1 099 000 рублей (+1,8%),

Niva Travel – 1 420 000 рублей (+1,9%).

«Несмотря на объективные инфляционные факторы 2025 года и вводимые налоговые изменения, мы нашли возможность сокращения издержек для удержания цен текущего года в 2026-м. Более того, две наших модели становятся намного доступнее», — подчеркнул президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

