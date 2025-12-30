Президент АвтоВАЗа анонсировал планы концерна на 2026 год

Какие новинки готовит тольяттинский автогигант и сколько машин планирует выпустить?

Абсолютно новая модель, новый двигатель для классической «Нивы», возобновление производства спортивной модификации Lada Vesta и выпуск в общей сложности 400 тысяч автомобилей. Такие планы на Новый 2026 год ставит АвтоВАЗ, рассказал президент тольяттинского концерна Максим Соколов.

«Производственный план АвтоВАЗа в 2026 году увеличен до 400 тысяч автомобилей, для выполнения которого компания с 1 января возвращается на стандартный график 5-дневной рабочей недели.

Мы подтверждаем планы по обновлению модельного ряда и намерены в наступающем году начать производство флагманского кроссовера Lada Azimut, оснастить Niva Legend новым двигателем объемом 1,8 литра, а также вывести на рынок Vesta Sport», — приводит слова Соколова пресс-служба компании.

Во вторник утром, 30 декабря, АвтоВАЗ объявил о корректировке цен на весь модельный ряд. С 1 января 2026 года средний ценник на автомобили Lada вырастет на 0,5%.

