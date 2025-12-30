Рейды ГИБДД в новогодние праздники-2026: где и как будут ловить пьяных водителей

Расписание и места тотальных проверок автомобилистов на длинных новогодних каникулах в начале 2026 года, методы ДПС по выявлению нетрезвых за рулём и штрафы за вождение в пьяном виде.

© Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Россиян ждут длинные новогодние каникулы с 31 декабря по 11 января. Но автомобилистам расслабляться не стоит: все праздники на дорогах в России будет действовать усиленный режим работы ГИБДД. Традиционно особое внимание сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) уделят поиску автомобилистов, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В каких регионах пройдут сплошные проверки водителей?

Усиленные наряды ДПС будут работать по всей стране. В списке — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Рязанская, Самарская, Брянская, Тамбовская, Тверская, Оренбургская, Нижегородская, Свердловская, Ульяновская, Воронежская, Тульская, Липецкая, Курганская, Новосибирская, Челябинская и Мурманская области, Краснодарский, Пермский и Алтайский края, Республики Удмуртия, Карелия, Коми, Башкортостан, Марий Эл и многие другие регионы нашей страны.

Расписание рейдов ГИБДД в новогодние праздники-2026:

Параллельно с отловом пьяных автомобилистов, сотрудники ДПС в новогодние праздники уделят повышенное внимание соблюдению таких важных правил дорожного движения, как использование ремней безопасности и перевозка детей до 7 лет с применением специального автокресла или бустера.

Кроме того, все каникулы в Новый год-2026 будет проводиться рейд «Встречная полоса» по выявлению нарушителей, выезжающих на «встречку» через сплошную разметку. В отдельные дни (точная дата зависит от региона) ГИБДД проведёт профилактическую кампанию по выявлению автомобилей с грязными или скрытыми номерами и водителей, севших за руль после лишения прав.

«Нетрезвый водитель» – 31 декабря, 1-11 января;

«Ремень безопасности», «Детское кресло» – 31 декабря, 1-11 января;

«Встречная полоса» – 31 декабря, 1-11 января;

«Не имеющий права управления (лишённый)» – 1,2,3,4,9,10 января;

«Чистый номер», «Зимняя резина» — 31 декабря, 1-11 января.

Как проходят рейды ГИБДД?

В рамках рейдов дорожные инспекторы используют так называемый метод массовой/сплошной проверки. На отдельном участке дороги они останавливают все автомобили подряд. Пьяных водителей они определяют по таким признакам, как запах алкоголя, покраснение лица, дрожание рук, несвязная речь, расширенные зрачки, нарушение координации движений. Автомобилистам в адекватном состоянии после проверки документов разрешается ехать дальше, а подозрительных приглашают «дыхнуть в трубочку» и отправляют на медосвидетельствование.

Где будут дежурить усиленные экипажи ДПС в новогодние каникулы?

В ходе массовых проверок водителей инспектора постоянно меняют локацию. Среди приоритетных мест дежурства — выезды и въезды в населённые пункты, вблизи мест массового скопления людей, как ярмарки, рынки, торгово-развлекательные центры, стадионы, аэропорты и вокзалы.

Новогоднее застолье – не повод садиться за руль

Перед новогодними праздниками ГИБДД напомнила водителям, что управление автомобилем в нетрезвом виде влечёт за собой административный штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав на 1,5-2 года. Аналогичная ответственность предусмотрена за передачу управления автомобилем нетрезвому человеку.

«Безопасность на дороге – общая ответственность. Новогоднее застолье – не повод садиться за руль. Лучше вызвать такси или договориться с трезвым другом. Один неверный шаг может стоить чужой жизни», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

