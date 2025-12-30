КамАЗ оценил шансы на возвращение Mercedes-Benz в Россию
У немецкого концерна есть колл-опцион.
Немецкий концерн Mercedes-Benz имеет возможность возобновить сотрудничество с КамАЗом и вернуться в Россию, но вряд ли до этого дойдёт, рассказал генеральный директор челнинского завода Сергей Когогин.
На протяжении 12 лет подразделение Daimler Truck, входящее в состав Mercedes-Benz Group, было стратегическим партнёром КамАЗа. В 2024 году компания продала свои 15% акций в российском предприятии и свернула свой бизнес в России.
«Скажем так, у них есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня», — заявил Когогин в беседе с журналистом программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным.
Срок действия колл-опциона Mercedes-Benz не раскрывается. Но, как правило, западные компании при уходе из России оставили за собой право на обратный выкуп своей доли в течение пяти лет.