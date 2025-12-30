Рейтинг автошкол в России в 2026 году: названы два главных критерия для оценки
Госавтоинспекция рассказала, как будет оценивать эффективность учебных центров.
В 2026 году в России будет запущен единый рейтинг автошкол. Соотвествующий законопроект в ноябре подписал президент Владимир Путин. Подробностями о методах оценки поделились в Госавтоинспекции.
Рейтинг учебных заведений, обучающих управлению автомобилями и мотоциклами, будет публиковаться в открытом доступе на официальном сайте ГИБДД. Получать баллы водительские центры будут по двум параметрам.
В ведомстве уверены, что нововведение поможет начинающим водителям выбрать подходящее учебное заведение и повысит качество обучения. Запуск единого рейтинга автошкол состоится не раньше апреля 2026 года. После утверждения закона соотествующие ведомства получили 180 дней для разработки регламента.