Рейтинг автошкол в России в 2026 году: названы два главных критерия для оценки

Госавтоинспекция рассказала, как будет оценивать эффективность учебных центров.

В 2026 году в России будет запущен единый рейтинг автошкол. Соотвествующий законопроект в ноябре подписал президент Владимир Путин. Подробностями о методах оценки поделились в Госавтоинспекции.

Рейтинг учебных заведений, обучающих управлению автомобилями и мотоциклами, будет публиковаться в открытом доступе на официальном сайте ГИБДД. Получать баллы водительские центры будут по двум параметрам.

«Показатели деятельности автошкол будут формироваться на основании результатов сдачи экзаменов кандидатами в водители и сведений об аварийности выпускников этих автошкол», — приводит ТАСС слова представителя ГИБДД.

В ведомстве уверены, что нововведение поможет начинающим водителям выбрать подходящее учебное заведение и повысит качество обучения. Запуск единого рейтинга автошкол состоится не раньше апреля 2026 года. После утверждения закона соотествующие ведомства получили 180 дней для разработки регламента.

