Иски владельцев Toyota RAV4 и Camry сняли вопросы о надежности "автоматов"

Toyota стала ответчиком сразу по двум коллективным искам в США, связанным с предполагаемыми дефектами 8-ступенчатой автоматической трансмиссии UA80. Владельцы автомобилей утверждают, что коробка передач выходит из строя значительно раньше расчетного срока эксплуатации, а проблемы носят системный характер.

Один из исков подал владелец Toyota Camry XSE 2020 года Джеймс Лабутеллер, второй - владельцем Toyota Highlander 2020 года Нилом Паллайей.

Оба отмечают появление посторонних шумов и вибраций, а также некорректную работу трансмиссии. В первом случае агрегат был заменен по гарантии, второму истцу трансмиссию отремонтировали за 7,4 тысячи долларов.

В материалах дела указываются два ключевых фактора, которые могут приводит к выходу из строя АКПП. Первый - перегрев коробки передач, который ускоряет деградацию трансмиссионной жидкости и износ внутренних компонентов. Второй - алгоритмы управления, направленные на улучшение топливной экономичности, которые, по их мнению, вызывают слишком ранние переключения и преждевременную блокировку гидротрансформатора, увеличивая нагрузку на узел.

В иске также утверждается, что Toyota могла знать о проблеме еще на стадии испытаний, а в последующие годы получала сигналы о неисправностях через обращения клиентов, дилерские отчеты и государственные жалобы. При этом программные обновления, выпускавшиеся для оптимизации работы трансмиссии, якобы не устраняли исходный дефект.

В перечень потенциально затронутых моделей включены Toyota Highlander (с 2017 года), Grand Highlander (с 2024 года), Camry (2018-2024 годы), Sienna (2017-2020 годы), Avalon (2019-2022 годы), RAV4 (с 2019 года), а также ряд моделей Lexus, включая RX, ES, NX и TX последних лет выпуска.