Стало известно, сколько автомобилей купили россияне в 2025 году

Также названы регионы России с наибольшим количеством проданных автомобилей.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В прошедшем 2025 году россияне купили 1 316 789 новых легковых автомобилей. 20% от всех продаж пришлось на Москву и Подмосковье, сообщил Минпромторг РФ.

По подсчётам ведомства, продажи легковушек упали на 15% по сравнению с 2024-м, когда объём реализации составил рекордные за последние пару лет 1 553 521 единиц. Несмотря на весьма значительное падение, это второй по величине показатель отечественного рынка после 2021 года.

Топ регионов России по продажам новых легковых автомобилей в 2025 году:

Москва — 172 799 (доля 13%);

Московская область — 97 151 (7%);

Санкт-Петербург — 78 080 (6%);

Республика Татарстан — 61 633 (5%);

Краснодарский край — 61 403 (5%);

Самарская область — 45 617 (3%);

Республика Башкортостан — 38 636 (3%);

Нижегородская область — 37 812 (3%);

Свердловская область — 36 663 (3%);

Ростовская область — 33 946 (3%);

Прочие — 653 049 (50%).

С учётом всех остальных категорий — лёгкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы — в 2025 году в России продано 1 495 761 машин, что на 19% меньше, чем в 2024-м.

Продажи электромобилей рухнули на 30%

Сильнее всего в прошедшем году сократились продажи новых электромобилей. Если в 2024-м спрос на «электрички» был на уровне 19 383 штук, то в 2025-м сократился на 30% — до 13 498.

