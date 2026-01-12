Стало известно, сколько автомобилей купили россияне в 2025 году
Также названы регионы России с наибольшим количеством проданных автомобилей.
В прошедшем 2025 году россияне купили 1 316 789 новых легковых автомобилей. 20% от всех продаж пришлось на Москву и Подмосковье, сообщил Минпромторг РФ.
По подсчётам ведомства, продажи легковушек упали на 15% по сравнению с 2024-м, когда объём реализации составил рекордные за последние пару лет 1 553 521 единиц. Несмотря на весьма значительное падение, это второй по величине показатель отечественного рынка после 2021 года.
Топ регионов России по продажам новых легковых автомобилей в 2025 году:
- Москва — 172 799 (доля 13%);
- Московская область — 97 151 (7%);
- Санкт-Петербург — 78 080 (6%);
- Республика Татарстан — 61 633 (5%);
- Краснодарский край — 61 403 (5%);
- Самарская область — 45 617 (3%);
- Республика Башкортостан — 38 636 (3%);
- Нижегородская область — 37 812 (3%);
- Свердловская область — 36 663 (3%);
- Ростовская область — 33 946 (3%);
- Прочие — 653 049 (50%).
С учётом всех остальных категорий — лёгкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы — в 2025 году в России продано 1 495 761 машин, что на 19% меньше, чем в 2024-м.
Продажи электромобилей рухнули на 30%
Сильнее всего в прошедшем году сократились продажи новых электромобилей. Если в 2024-м спрос на «электрички» был на уровне 19 383 штук, то в 2025-м сократился на 30% — до 13 498.