Kia заново зарегистрировала свой товарный знак в России

Корейская автомобильная марка ушла с российского рынка в 2022 году.

© Gargantiopa/Shutterstock

Ушедший из России южнокорейский автобренд Kia заново зарегистрировал своё название и эмблему. О продлении прав на товарный знак «Рамблер/авто» узнал по ходу мониторинга электронной базы Роспатента.

«Корейцы» запатентовали в России свой логотип Kia. Торговая марка зарегистрирована в универсальном чёрно-белом варианте, что означает её защиту от незаконного использования во всех возможных цветовых сочетаниях.

Эмблема Kia зарегистрирована 8 января 2026 года. Выданный Роспатентом документ действителен до октября 2034 года (отчёт ведётся со срока подачи заявки в октябре 2024-го).

Автобренд из Сеула присутствовал на российском рынке с 1996-го по 2022-й и в последние годы работы в нашей стране продавал в среднем по 200 тысяч автомобилей. Сейчас машины Kia поставляются в России только по схеме параллельного импорта.

