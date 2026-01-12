Путин подписал указ о новом применении штрафов автомобилистов
Стало известно, куда ещё пойдут деньги от штрафов за нарушения ПДД.
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать новое применение средств, поступающих в госказну от штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, часть денег от штрафов автомобилистов должна поступать на обновление парка общественного транспорта в регионах. В первую очередь это касается трамваев и троллейбусов. Срок выполнения указа главы государства – 1 июня 2026 года.
С 2025 года 25% средств от штрафов за нарушения ПДД поступают в федеральный бюджет — например, на реализацию различных национальных проектов, таких как «Экономика данных и цифровая трансформация регионов», и программ, как «Система комплексной безопасности дорожного движения» (СКБДД). Остальные 75% остаются в региональных бюджетах и идут на ремонт и строительство дорог, обновление дорожной инфраструктуры: светофоры, комплексы автоматической фотовидеофиксации, и.т.д.
По прогнозам экспертов, общий поступления в бюджет от штрафов автомобилистов в 2025 году составят около 160 млрд рублей. Точную сумму ГИБДД назовёт в январе-феврале.
