В России серьёзно ужесточат сдачу экзаменов на водительские права

Новые правила сдачи «теории» и «города» хотят ввести в 2027 году.

Госавтоинспекция (ГИБДД) планирует ужесточить правила проведения экзаменов на водительские права. Документ с новым набором условий допуска и пересдачи размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В случае, если предложенные ГИБДД поправки одобрят, у начинающих водителей станет меньше времени на экзамен по городу после успешной сдачи «теории». А у инспекторов появится дополнительный повод для отстранения курсантов от практической части.

Ключевые поправки к правилам проведения экзаменов на водительские права:

При использовании персональной связи, как скрытые наушники или микровидеокамера, выпускник автошколы будет автоматически снят с экзамена. Применение подобных технических средств также будет законным поводом для недопуска выпускника к экзамену или аннулирования результатов экзамена;

Кабинет для сдачи теоритического экзамена должен быть не просто оборудован средствами аудио- и видеорегистрации, как сейчас — в зону их работы должны будут попадать как кандидаты в водители, так и экзаменатор;

Срок действия успешно сданного экзамена на знание правил ПДД будет сокращён с 6 месяцев до 60 дней. Если за этот срок курсант автошколы не успеет сдать практическую часть, то ему придётся заново пройти теоритический тест.

Соответствующий пакет поправок к правилам проведения теоритического и практического экзаменов ГИБДД в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения. Если документ получит «зелёный свет» от правительства, то новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.

