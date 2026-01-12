Топ-10 самых продаваемых китайских авто в России в 2025 году

Названы самые востребованные китайские авто среди россиян.

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Кроссовер Haval Jolion третий год подряд возглавил рейтинг самых продаваемых китайских автомобилей в России. Рейтинг продаж машин марок из Китая в 2025 году опубликовал «Автостат. Инфо».

По подсчётам аналитического агентства, бестселлер Haval в прошлом году разошёлся тиражом 65 792 единицы. Это практически вдвое больше, чем занявший второе место Haval M6 с результатом продаж 36 113 штук. Таким образом, две первые строчки рейтинга остались за машинами Haval, собираемыми на заводе в Туле. Лучшим из остальных стал Geely Monjaro, за 12 месяцев поднявшийся с четвёртого на третье место.

По итогам года из десятки самых популярных в России «китайцев» выбыли Geely Coolray, Haval Dargo и Changan CS55, места которых заняли Changan Uni-S, Geely Atlas и Chery Tiggo 4.

Десять самых востребованных китайских машин в России в 2025 году:

Haval Jolion — 65 792 штуки (без изменений в рейтинге относительно 2024 года); Haval M6 — 36 113 (+4 позиции в списке); Geely Monjaro — 36 036 (+1 позиция); Chery Tiggo 7 Pro Max — 35 720 (-2 позиции); Changan Uni-S — 29 763 (новичок в топ-10); Haval F7 — 22 883 (+4 позиции); Omoda C5 — 21 147 (-2 позиции); Geely Atlas — 18 223 (новичок в топ-10); Chery Tiggo 4 — 18 001 (новичок в топ-10); Chery Tiggo 4 Pro — 17 947 (-7 позиций).

Суммарно в прошлом году в России было продано 672 431 новых китайских автомобилей. Это на 26% меньше, чем в 2024 году, но в то же время второй по величине показатель за всю историю наблюдений продаж «китайцев» на российском рынке.

