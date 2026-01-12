Стало известно, сколько поездок на каршеринге совершили москвичи в 2025 году

Правительство Москвы рассказало о росте популярности каршеринга в столице.

© Екатерина Матюшина/Коммерсантъ

В прошедшем 2025 году московский каршеринг остался мировым лидером в числе автопарка, а количество поездок выросло на 4% — до 55 млн, сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта.

В столице России числится 40 тысяч каршеринговых машин. Количество ежедневных поездок с помощью сервисов в 2025-м составило 148 тысяч. На каждом автомобиле совершалось в среднем пять-шесть поездок в сутки.

«С каждым годом столичный каршеринг набирает всё большую популярность у москвичей. Мы видим, что за 10 лет число активных пользователей выросло в 57 раз: с 30 тысяч до 1,7 млн человек.

Каждую машину ежедневно арендуют несколько водителей, благодаря чему снижается нагрузка на дороги и негативное влияние на окружающую среду. В 2026 году мы продолжим повышать качество и безопасность сервиса», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Благодаря расширению географии каршеринга трендом 2025 года стали длительные поездки по городу и за его пределы. Среднее время аренды одной машины составило 87 минут, а длина поездки — 26 км.

