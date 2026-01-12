ГИБДД ускорит процедуру задержания пьяных водителей

Бумажной волокиты при оформлении нетрезвого автомобилиста станет меньше.

Процедура задержания пьяного водителя сотрудниками ГИБДД будет упрощена в ближайшем будущем. Соответствующий проект поправок, подготовленный Министерством внутренних дел РФ ещё в начале 2024 года, утвердила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает «Российская газета».

Предлагается сократить количество заполняемых документов при оформлении нетрезвого водителя. Сейчас инспектора ДПС заполняют до шести бумаг: протокол об административном правонарушении, об отстранении от управления автомобилем, о задержании транспортного средства, акт освидетельствования на состояние опьянения, отдельный протокол, если водитель не согласен с результатами алкотестера, рапорт сотрудника, который оформлял все эти документы.

Авторы законопроекта пояснили, что все эти бланки являются однотипными и содержат такие сведения, как ФИО, место жительства, номер машины, место и время выявления нарушения. При этом на оформление каждого протокола уходит примерно пять минут, что суммарно занимает 36,8 тысяч рабочих часов ГИБДД в год.

В целях упрощения процедуры и экономии времени предлагается не составлять отдельные протоколы по каждому из действий и делать отметку в одном или двух постановлениях. Благодаря этому решение в том числе сократятся расходы Госавтоинспекции на бланки для составления протокола.

«В акте освидетельствования на алкогольное опьянение можно поставить галочку в графе „отстранён от управления“. В протоколе о правонарушении это можно указать тоже. А также добавить, что машина задержана. Минус две бумаги, которые печатаются на бланках за государственный счёт», — объяснил источник.

Отмечается, что водители вряд ли заметят изменения, ведь правила, регламент медицинского освидетельствования и штрафы останутся прежними. Поменяются лишь внутренний порядок и скорость оформления нарушения сотрудниками ГИБДД.

