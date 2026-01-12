Объявлена стоимость новой версии JAC T9 в России

Новая модификация популярного в нашей стране пикапа уже появилась в автосалонах.

© JAC

В понедельник, 12 января, в России стартовали продажи новой версии пикапа JAC T9. Бестселлер отечественного рынка получил вариант Urban с задней многорычажной подвеской.

Новая задняя подвеска Multilink обеспечивает плавность хода, сравнимую с городскими кроссоверами. В то же время полноприводный пикап с грузоподъёмностью до 980 кг сохранил свою практичность и универсальность.

«Модификация T9 Urban создана для тех, кто ценит возможности полноценного пикапа, но ставит во главу угла комфорт водителя и пассажиров», — рассказали в российском представительстве JAC Motors.

Передняя подвеска на новой версии грузовичка такая же, как на бензиновой и дизельной модификациях Explore — независимая пружинная на двойных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости.

Стоимость JAC T9 Urban составляет 3 689 000 рублей. Для сравнения, ценник на бензиновый Explore начинается от 3 649 000 рублей, на дизельный — 3 749 000 рублей.

Больше скорость — меньше ям: обзор и тест-драйв пикапа JAC T9