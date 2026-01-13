В России рухнули продажи новых автомобилей

Российские дилеры завершили год с одним из лучших результатов за 12 месяцев, но общей картины на рынке это не изменило.

© DiPres/Shutterstock

Спрос на новые легковые автомобили в России в 2025 году ушёл в минус почти на 16%. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат» при подведении итогов 12 месяцев.

С января по декабрь отечественные дилеры продали 1 326 016 легковых авто возрастом до трёх лет. Для сравнения, в 2024-м объём реализации составил 1 571 272 новых легковых машины. То есть разница составила 15,6%.

Эти данные примерно соответствуют цифрам, ранее опубликованным Минпромторгом РФ. Разве что в отчёте ведомства значатся 1 316 789 авто.

Продажи в декабре: 136 463 новых легковых автомобиля

Несмотря на изменение правил начисления утильсбора с 1 декабря, последний месяц 2025 года стал весьма результативным для отечественного авторынка. Было продано 136 463 новых легковых автомобиля, что на 10,6% больше, чем в декабре 2024-го, и на 6,6% больше ноября 2025-го (127 921 штук). В целом это второй по величине показатель за весь год: больше машин было реализовано только в октябре (165 702).

