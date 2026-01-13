Названы самые продаваемые автомобили в России в 2025 году

Какие марки и модели пользовались наибольшим спросом среди российских автолюбителей в прошедшем году?

Самый доступный автомобиль АвтоВАЗа — Lada Granta — седьмой год подряд возглавил рейтинг продаж новых легковушек в России. Бестселлер тольяттинского концерна почти вдвое опередил свою родственную модель Lada Vesta, следует из данных «Автостата».

В 2025 году «Гранта» разошлась тиражом 146 990 штук, что на 27% меньше, чем в 2024-м. «Веста» нашла 79 796 владельцев, а третье место, как в предыдущие два года, занял китайский кроссовер Haval Jolion — 65 757 единиц.

Учитывая падение российского рынка на 15,6%, в минус ушли практически все модели. Исключение — новинки, как белорусский паркетник Haval Jolion, и вернувшийся на конвейер универсал Lada Largus VP.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в 2025 году:

Lada Granta — 146 990 (-27% относительно предыдущего года); Lada Vesta — 79 796 (-35,2%); Haval Jolion — 65 757 (-21,6%); Belgee X50 — 38 304 (+25%); Geely Monjaro — 37 660 (-21,4%); Haval M6 — 36 093 (-5,1%); Lada Niva Legend — 34 310 (-26,7%); Lada Niva Travel — 34 076 (-32,1%); Changan Uni-S/CS55 Plus — 30 600 (-20,4%); Lada Largus VP — 27 738 (+96,6%).

Десять самых популярных автомобильных марок в России в 2025 году

В марочном рейтинге предсказуемо лидирует Lada — 329 890 (-24,4%) авто. Вторую строчку занял Haval с результатом продаж 173 302 единиц. Топ-3 замыкает Chery, автомобили которой были проданы в количестве 99 810 штук.

В минус относительно прошлого года ушли практически все, за исключением брендов, которые появились на отечественном рынке буквально за последние 1-2 года, как Belgee, Solaris, Jetour. Особо стоит отметить Tenet, дебютировавший только в августе 2025 года и при этом попавший в топ-10.

Lada — 329 890 (-24,4%); Haval — 173 302 (-9,1%); Chery — 99 810 (-36,4%); Geely — 94 047 (-36,9%); Belgee — 68 064 (+96,5%); Changan — 66 242 (-37,6%); Jetour — 36 472 (+3,9%); Solaris — 34 519 (+132%); Tenet — 33 484 (новый бренд); Toyota — 29 144 (+40,3%).

Всего в 2025 году было реализовано 1 326 016 новых легковых автомобилей. Таким образом, на долю российской марки Lada пришлось 24,8% всех продаж, а модель Granta заняла 11,09% отечественного рынка.

