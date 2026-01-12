Страховщики сообщили о новом виде мошенничества при оформлении ДТП без вызова ГИБДД

Страховые компании уже работают над мерами противодействия мошенникам.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

В прошедшем 2025 году в России увеличилось количество случаев мошенничества с использованием европротокола, документа, который заполняется на месте аварии без участия сотрудников Госавтоинспекции (ГИБДД). Об этом рассказал директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Мошенники инсценируют столкновение двух автомобилей, на один из которых оформлен полис ОСАГО с функцией «мультидрайв», позволяющей вписать в документ неограниченное количество человек. Они оформляют ДТП на имя несуществующего водителя и присылают страховым компаниям изображения автомобиля, сделанные с помощью нейросети. Несмотря на высокий уровень цифровизации, проверить подлинность сведений и фото страховщики пока не могут и вынуждены выплачивать суммы, достигающие 400 000 рублей.

«В 2025 году выявилась тенденция, когда европротокол стали использовать мошенники. В первую очередь, это связано с оформлением европротокола, когда извещение о дорожно-транспортном происшествии оформляется вручную, что осложняет проведение проверки участников ДТП, потом перефотографируется и через мобильное приложение отправляется в страховую компанию», — поделился подробностями Ефремов.

По словам представителя РСА, подобные схемы обмана сейчас активно используются в Новосибирской и Самарской областях, а также Приморском крае. Страховщики знают об этих нечестных действиях и работают над методами противодействия мошенникам. Среди мер, которые находятся в разработке, — оформление ДТП и фотографий в мобильном приложении и исключительно в электронном виде. Сейчас в приложении можно загрузить вручную написанное извещение об аварии и загрузить фотографию повреждённой машины.

Названы регионы России с самыми аварийными водителями