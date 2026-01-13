Новый год – новые цены: на АЗС в Москве резко подорожал бензин

Бензин на московских заправках за новогодние праздники стал дороже в среднем на 61 копейку.

На автозаправочных станциях (АЗС) в Москве с началом 2026 года резко подорожало горючее. Цены взлетели как на премиальный бензин, так и на самый доступный АИ-92, следует из отчёта Московской топливной ассоциации (МТА), с которым ознакомился «Рамблер/авто».

12 месяцев назад стоимость автомобильного топлива на столичных АЗС за новогодние праздники практически не изменилась: в цене выросла только солярка, и то всего на 1 копейку. Однако в начале 2026 года средний чек на заправках в Москве вырос на 61 копейку.

Сильнее всего с 31 декабря по 12 января подорожал премиальный АИ-100 — сразу на 71 копейку. АИ-92 и АИ-95 прибавили на 54 и 59 копеек соответственно. И это притом, что предыдущие 1,5-2 месяца стоимость бензина сохранялась на более-менее одном уровне. Дизтопливо, которое и так прибавляло в цене всё это время, стало дороже на 63 копейки.

Как изменилась стоимость автомобильного топлива на московских АЗС с 31 декабря по 12 января:

АИ-92: +54 копейки, с 61,98 до 62,52 рубля;

АИ-95: +59 копеек, с 68,42 до 69,01 рубля;

АИ-100: +71 копейка, с 92,65 до 93,36 рублей;

Дизельное топливо: +63 копейки, с 75,70 до 76,33 рубля.

О том, как за новогодние праздники подорожало автомобильное топливо по стране, станет известно в среду, 14 января, когда Росстат опубликует отчёт.

