Мировые продажи Mercedes-Benz рухнули до 11-летнего минимума

Прошедший 2025 год стал худшим для немецкого автогиганта за последние 11 лет.

Один из крупнейших немецких автопроизводителей Mercedes-Benz в 2025 году продал 1 800 800 легковых машин по всему миру. Это на 9% меньше, чем годом ранее, расссказали в пресс-службе компании.

Всего второй раз с начала 2020-х компания из Штутгарта продала меньше 2 млн автомобилей массового сегмента. Так, в 2024-м Mercedes-Benz реализовала 1 983 400 легковушек, в 2023-м — 2 043 800, в 2022-м — 2 040 700, в 2021-м — 2 055 000, 2020-м — 2 202 578.

В целом продажи Mercedes-Benz оказались самыми слабыми за последние 11 лет. Меньше легковушек немецкий автогигант продал только в 2014 году — 1 739 854 штуки.

Что касается отдельных рынков, то в Азии и Китае в частности спрос на автомобили «трехлучевой звезды» упал на 16% и 19% соответственно, в Северной Америке и США в целом – по минус 12%. Чуть лучше дела Mercedes-Benz обстоят в Европе, где продажи сократились всего на 1%. На домашнем рынке в Германии показатель остался таким же, как и в прошлом году — 213 200 легковых авто.

В остальных регионах продажи Mercedes-Benz даже выросли, причём сразу на 17% — 98 700 машин.

