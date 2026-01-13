Как изменились цены на автомобили в России в 2025 году

Средний ценник на новую легковушку к концу прошлого года составил 3,29 млн рублей, на «бэушку» – 1,20 млн рублей.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Средний рост цен на новые и подержанные легковые автомобили в России в 2025 году стал минимальным с начала текущего десятилетия. Такой вывод следует из данных, представленных в ходе стрима «Автостат. Оперативка».

Несмотря на два повышения утильсбора, автомобили в возрасте до трёх лет подорожали в среднем всего на 5% – с 3 120 000 до 3 290 000 рублей. Подержанные машины за 12 месяцев прибавили в цене на 1,9% — со 1 180 000 до 1 200 000 рублей.

Как менялись цены на легковые автомобили в России с 2020 года:

С 2020 по 2025 годы новые машины в России выросли в цене на 82%. Авто с пробегом и вовсе подорожали на 100%.

2021: новое авто — 1,99 млн рублей (+18%, против 1,8 млн рублей в 2020 году), с пробегом — 670 тысяч рублей (+23%, 600 тысяч в 2020-м).

новое авто — 1,99 млн рублей (+18%, против 1,8 млн рублей в 2020 году), с пробегом — 670 тысяч рублей (+23%, 600 тысяч в 2020-м). 2022: новое авто — 2,39 млн (+20%), с пробегом — 890 тысяч (+33%);

новое авто — 2,39 млн (+20%), с пробегом — 890 тысяч (+33%); 2023: новое авто — 2,96 млн (+24%), с пробегом — 1,04 млн (+17%);

новое авто — 2,96 млн (+24%), с пробегом — 1,04 млн (+17%); 2024: новое авто — 3,12 млн (+6%), с пробегом — 1,18 млн (+13%);

новое авто — 3,12 млн (+6%), с пробегом — 1,18 млн (+13%); 2025: новое авто — 3,29 млн (+5%), с пробегом — 1,20 млн (+1,9%).

Эксперты предупредили о неизбежном росте цен на авто из-за повышения НДС и утильсбора