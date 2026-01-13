Популярный «китаец» в новом облике: Renault рассекретила кроссовер Filante

Китайские платформа и силовая установка, корейская сборка и французский дизайн.

© Renault

Французский концерн Renault попробует составить конкуренцию Hyundai и Kia на их домашнем рынке. В рамках своей международной стратегии компания из пригорода Парижа запускает в Южной Корее производство люксового внедорожника Filante.

С 2023 года Renault активно развивает линейку моделей, которые предназначены для рынков за пределами Европы. И Filante в первую очередь ориентирован на корейцев, среди которых огромной популярностью пользуются большие роскошные внедорожники.

По сути, Renault Filante представляет собой модернизированную версию французско-китайского Grand Koleos, который с 2024-го выпускается на корейском заводе компании в Пусане, примерно в 450 км к юго-востоку от Сеула (тут же будут собирать и Filante). Почему французско-китайского? Автомобиль базируется на платформе CMF-A и оборудуется силовой установкой, разработанными китайской компанией Geely и используемыми в популярном кроссовере Monjaro.

От Grand Koleos новый кроссовер отличается большими габаритами: длина — 4915 мм (+135 мм), ширина — 1890 мм (+10 мм), высота — 1635 мм (-70 мм). Колёсная база не изменилась и составляет 2820 мм. Мощность гибридной силовой установки, работающей по последовательно-параллельному принципу, увеличилась с 245 до 247 л.с.

Но, безусловно, главное отличие Filante от Grand Koleos, который выглядит один-в-один как Geely Monjaro, – внешний вид. Дизайнерское бюро Renault во Франции полностью переработало экстерьер, фактически превратив кроссовер в кросс-купе с покатой линией крыши, плавно переходящей в спойлер на пятой двери. Передний и задний свесы стали длиннее. Пересмотрен дизайн передней и задней оптики – в частности, фары стали более узкими и спереди появились фирменные С-образные дневные ходовые огни, как на новом Renault Clio. Рисунок радиаторной решётки теперь выполнен в характерном для «французов» ромбовидном дизайне. Задние фонари представляют собой теперь два массивых трехсекционных блока.

«Дизайн Filante на все 200% является разработкой Renault. Мы изменили буквально всё», — заявил главный дизайнер компании Лоуренс ван ден Акер.

В продаже в Южной Корее роскошный кроссовер Renault Filante появится уже в марте 2026-го. В начале 2027-го новинка французского концерна будет доступна в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, а затем, возможно, также появится в Турции, Индии, Марокко и Алжире. Продавать эту машину на домашнем рынке и в Европе в целом французская компания не планирует.

Filante станет уже пятой моделью в рамках экспансии Renault на зарубежные рынки после вышеназванного Grand Koleos, кроссовера Boreal, малолитражного паркетника Kardian и турецкой модификации Dacia Duster. Общий объём инвестиций концерна в международную программу оценивается в €3 млрд.

Президент АвтоВАЗа оценил шансы на возвращение Renault в Россию