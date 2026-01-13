Ford установил мировой рекорд по отзывам автомобилей в 2025 году

«Фордовцы» стали обладателями исторического антидостижения.

© Scott Olson/Getty Images

Американский автоконцерн Ford четвёртый год подряд стал лидером по отзыву уже проданных автомобилей в дилерские центры из-за заводского брака. Причём в прошедшем году «голубой овал» второй раз подряд обновил мировой рекорд, передаёт CarsCoops.

Ещё годом ранее Ford переписал историческое антидостижение General Motors 2014 года — 83 отзыва против 74. В 2025-м «фордовцы» пошли ещё дальше и организовали 153 акции, под которые попали рекордные 12,9 млн автомобилей. При подсчёте были учтены как отзывы из-за проблем с «железом», так и с программным обеспечением.

Цифры, надо сказать, впечатляющие. Получается, что ежедневно в течение всего года Ford отзывал в среднем 35 414 машин. Это примерно 1476 автомобилей в час или 25 автомобилей каждую минуту. А новые сервисные компании объявлялись в среднем раз в 2,5 дня.

Показательно, что Ford отозвал больше машин, чем следующие девять автопроизводителей вместе взятые. Так, на втором месте идёт FCA / Stellantis с 2,7 млн авто и 53 отзывами. На третьей строчке оказался General Motors с 998 тысячами машин и 27 кампаниями.

Топ-10 автопроизводителей по отзывным кампаниям в 2025 году:

Ford — 153 отзыва (12 926 436 авто); FCA / Stellantis — 53 (2 776 952); General Motors — 27 (998 260); Volkswagen — 25 (663 663); Honda — 21 (1 560 813); Hyundai — 21 (1 078 212); BMW — 21 (508 338); Mercedes-Benz — 21 (142 359); Toyota — 15 (3 223 256); Kia — 13 (982 346).

Самая масштабная кампания Ford затронула 1,45 млн автомобилей. Причина? Неисправная камера заднего вида. Проблема была устранена посредством удаленного обновления ПО.

