Ford установил мировой рекорд по отзывам автомобилей в 2025 году
«Фордовцы» стали обладателями исторического антидостижения.
Американский автоконцерн Ford четвёртый год подряд стал лидером по отзыву уже проданных автомобилей в дилерские центры из-за заводского брака. Причём в прошедшем году «голубой овал» второй раз подряд обновил мировой рекорд, передаёт CarsCoops.
Ещё годом ранее Ford переписал историческое антидостижение General Motors 2014 года — 83 отзыва против 74. В 2025-м «фордовцы» пошли ещё дальше и организовали 153 акции, под которые попали рекордные 12,9 млн автомобилей. При подсчёте были учтены как отзывы из-за проблем с «железом», так и с программным обеспечением.
Цифры, надо сказать, впечатляющие. Получается, что ежедневно в течение всего года Ford отзывал в среднем 35 414 машин. Это примерно 1476 автомобилей в час или 25 автомобилей каждую минуту. А новые сервисные компании объявлялись в среднем раз в 2,5 дня.
Показательно, что Ford отозвал больше машин, чем следующие девять автопроизводителей вместе взятые. Так, на втором месте идёт FCA / Stellantis с 2,7 млн авто и 53 отзывами. На третьей строчке оказался General Motors с 998 тысячами машин и 27 кампаниями.
Топ-10 автопроизводителей по отзывным кампаниям в 2025 году:
- Ford — 153 отзыва (12 926 436 авто);
- FCA / Stellantis — 53 (2 776 952);
- General Motors — 27 (998 260);
- Volkswagen — 25 (663 663);
- Honda — 21 (1 560 813);
- Hyundai — 21 (1 078 212);
- BMW — 21 (508 338);
- Mercedes-Benz — 21 (142 359);
- Toyota — 15 (3 223 256);
- Kia — 13 (982 346).
Самая масштабная кампания Ford затронула 1,45 млн автомобилей. Причина? Неисправная камера заднего вида. Проблема была устранена посредством удаленного обновления ПО.