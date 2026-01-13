Lexus заново зарегистрировал в России свой логотип

Премиальная марка Toyota задумалась о возвращении в Россию?

© Al.geba/Shutterstock

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала логотип премиального японского автобренда Lexus, ушедшего из России вместе со своей материнской компанией Toyota в 2022 году, следует из электронной базы данных ведомства.

Судя по документации, заявка на повторную регистрацию эмблемы была подана головным предприятием Toyota Motor Corporation в японском городе Тоёта ещё в мае 2024 года. И сегодня, 13 января, Роспатент зарегистрировал этот товарный знак, одобрив его использование компанией до 2034 года.

Зарегистрирована эмблема по Международному классу 12, что позволит Lexus продавать под ней автомобили, запчасти и аксессуары. Хотя понятно, что речи о возвращении марки в Россию пока не идёт, и продление действия товарного знака — это лишь подстраховка для защиты от незаконного использования.

Lexus работал в России с 2002 по 2022 год. Машины премиального подразделения Toyota поставлялись из Японии.

