На дорогах Москвы появятся новые электрические Lada Largus

Несколько десятков электрофургонов Lada e-Largus переданы государственному предприятию, которое обслуживает более 700 маршрутов наземного городского пассажирского транспорта в Москве и Московской области.

© АВТОВАЗ

Российский концерн АвтоВАЗ поставил 33 электрических фургона Lada Largus на службу предприятию «Мосгортранс», крупнейшему в стране оператору наземного городского транспорта. Об этом рассказал корреспондент «Рамблер/авто», побывавший на торжественном мероприятии.

Торжественная передача партии из нескольких десятков Lada e-Largus состоялась во вторник, 13 января, на электробусной площадке «Митино». Ключи от одной из машин генеральному директору «Мосгортранса» Николаю Асаулу лично вручил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, после чего глава предприятия провёл тест-драйв нового электрофургона.

© АВТОВАЗ

«Электромобили используют для оперативного ремонта и обслуживания инфраструктуры наземного городского транспорта Москвы. Это необходимо для повышения качества поездок пассажиров», — рассказали на АвтоВАЗе.

Lada e-Largus — первый отечественный электромобиль с тяговой батареей, полностью разработанной и произведённой в России. 163-сильный электрофургон оборудуется двумя аккумуляторами, обеспечивающими запас хода до 320 км.

Электромобиль выпускается на производственной площадке Lada Ижевск по полному циклу, включающему сварку, окраску кузова и финальную сборку.

