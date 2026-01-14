В России резко выросли продажи автомобилей отечественной сборки

«Китайцы» потеряли 38% продаж за прошедший 2025 год.

Каждый второй проданный легковой автомобиль в России в 2025 году был собран на отечественных заводах. Доля машин российской сборки на рынке составила 52,9%, сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

701,7 тысячи из 1,33 млн проданных новых легковушек были выпущены на предприятиях в России, таких как заводы АвтоВАЗа, Haval в Туле, «АГР Холдинг» в Калуге (где собирают машины Tenet), столичный «Москвич», площадка сборки Solaris в Санкт-Петербурге и другие. И по сравнению с предыдущим годом реализация таких машин выросла сразу на 8%. Притом, что в целом российский авторынок просел на 16%.

Продажи машин из Китая за 12 месяцев сократились на 38%. Но заметно прибавили в объёме реализации иномарки из Беларуси, а именно кроссоверы Belgee – на 22%.

Автомобили какой сборки пользовались наибольшим спросом в России в 2025 году:

Россия — 701,7 тыс. (+8%), доля на рынке 52,9%;

Китай — 489,1 тыс. (-38%), доля 36,9%;

Беларусь — 69,1 тыс. (+22%), доля 5,2%;

Другие — 66,2 тыс. (-16%), доля 5%.

Для сравнения, в 2024 году доля машин российской сборки составляла всего 42%. В количественном выражении это 659 тысяч из 1,57 млн авто.

