Президент АвтоВАЗа раскрыл новые подробности о серийном выпуске Lada Azimut

Новинка тольяттинского концерна поделит конвейер с Lada Vesta.

© Андрей Колтун

Первый городской кроссовер Lada встанет на конвейер летом 2026 года. Об этом на пресс-конференции в среду, 14 января, объявил президент концерна АвтоВАЗ Максим Соколов.

Серийный выпуск кроссовера Lada Azimut будет налажен на заводе в Тольятти. Новинка встанет на первую линию главного конвейера, на которой сейчас выпускают только автомобили семейства Lada Vesta.

«Летом 2026 года начнется производство Lada Azimut на первой конвейерной линии АвтоВАЗа в Тольятти», — приводит слова Соколова корреспондент «Рамблер/авто».

Премьера «Азимута» состоялась на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2026 года. Кроссовер будет выпускаться в версиях с атмосферными двигателями на 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» или вариатор (CVT). В дальнейшем машина получит ещё и турбомотор на 150 «лошадок» в связке с классическим 6-ступенчатым «автоматом». Привод будет только передним.

Ориентировочная стоимость Lada Azimut – от 2,5 до 3 млн рублей.

