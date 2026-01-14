Максим Соколов рассказал, сколько машин способен выпускать АвтоВАЗ

В 2025 году АвтоВАЗ выпустил в два раза меньше автомобилей, чем позволяют производственные мощности.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

В 2025 году заводы АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске выпустили 338 492 легковых и коммерческих автомобилей, но это далеко не максимум возможностей АвтоВАЗа. На ежегодной итоговой пресс-конференции в среду, 14 января, глава концерна Максим Соколов раскрыл реальные производственные мощности предприятия.

По словам топ-менеджера, если будет поставлена подобная задача, заводы АвтоВАЗа готовы выпускать в два раза больше автомобилей, чем в 2025-м.

«Если надо, мы можем выйти на объём в 650 тысяч машин. Имеющиеся мощности в Тольятти и Ижевске это позволяют», — передаёт слова Соколова корреспондент «Рамблер/авто».

Снижение производства в 2025 году с 525 525 до 338 492 штук глава АвтоВАЗа объяснил затовариванием складов заводов и автосалонов и связанной с этим корректировкой целевых показателей. В 2026-м тольяттинский автоконцерн планирует увеличить выпуск легковых и коммерческих автомобилей на 18% относительно прошлого года — до 400 тысяч единиц.

10 фактов про АвтоВАЗ, о которых не знают посторонние