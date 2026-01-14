АвтоВАЗ объявил о значительном снижении продаж и выпуска машин в 2025 году

На АвтоВАЗе подвели итоги 2025 года.

© Андрей Колтун

На пресс-конференции в среду, 14 января, крупнейший в России производитель легковых машин АвтоВАЗ подвёл итоги ушедшего 2025 года и рассказал о планах на новый 2026-й. Подробностями с мероприятия в Москве поделился корреспондент «Рамблер/авто».

Если 2024 год был рекордным для АвтоВАЗа за последние десять лет, то 2025-й стал одним из худших как минимум в текущем десятилетии. Связано это в целом с падением российского авторынка на 20% и, следовательно, вынужденным сокращением производства.

Так, за 12 месяцев с конвейеров заводов в Тольятти и Ижевске сошло 338 492 машины Lada, что на 35% меньше, чем годом ранее. Притом, что изначально на АвтоВАЗе планировали выпустить около полумиллиона автомобилей. Но из-за конъюктуры рынка план пришлось корректировать, и с сентября по декабрь включительно площадки компании даже функционировали в режиме четырёхдневной рабочей недели.

«Объёмы производства в 2025 году связаны с оптимизацией стоков и поддержанием устойчивого функционирования предприятия», — объяснил на пресс-конференции президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Официальные дилерские центры Lada реализовали в прошлом году 338 492 автомобиля, что составило почти четверть от всего российского авторынка в 2025 году — 24%. Это практически вдвое больше, чем занявший второе место по продажам китайский Haval с результатом 173 302 машины и долей 13%. С другой стороны, доля АвтоВАЗа на рынке сократилась на 1%, а продажи упали на 26%.

На 2026 год, который, по прогнозам экспертов, будет непростым для отечественного авторынка, АвтоВАЗ ставит довольно осторожные цели и не ждёт всплеска потребительского спроса.

«Оживления рынка ожидаем в 2027 году», — рассказал вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

В новом году тольяттинский автогигант рассчитывает увеличить свою долю на рынке до 25%. Планируемый объём выпуска — 400 тысяч автомобилей, то есть на 18% больше, чем в 2025-м.

Президент АвтоВАЗа анонсировал планы концерна на 2026 год