АвтоВАЗ анонсировал расширение модельного ряда

Рассказываем, что нового и интересного запланировал российский автогигант на этот год

© Андрей Колтун

Абсолютно новая модель, возвращение «заряженной» Lada Vesta, классическая «Нива» с более мощным мотором и возвращение некоторых опций на востребованные модели. О планах на 2026 год было объявлено на пресс-конференции АвтоВАЗа по итогам работы в 2025 году, которую посетил корреспондент «Рамблер/авто».

Сейчас линейка Lada состоит из семи моделей:

Granta,

Iskra,

Vesta,

Largus,

Niva Legend,

Niva Travel,

Aura.

Уже этим летом на конвейер встанет первый городской марки марки – Lada Azimut, который, как рассказал президент компании Максим Соколов, поделит линию главного конвейера с «Вестой».

«Азимут» станет единственной полноценной новинкой АвтоВАЗа в 2026 году. Однако на конвейер впервые с 2022 года вернётся «заряженная» Lada Vesta Sport с новым 1,8-литровым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Кроме того, стартует производство классической Lada Niva Legend с новым 1,8-литровым мотором, как на рестайлинговой Lada Niva Travel.

Ещё стандартная Lada Vesta снова обзаведётся климат-контролем, которого лишилась в 2022 году из-за санкций в отношении предприятия. Климат также получит Lada Iskra.

Кроме того, запланировано и обновление линейки силовых агрегатов. Так, «Веста» получит модернизированные двигатели на 1,6 и 1,8 литра. Обновлённый «младший» мотор будет включён и в линейку «Искры».

Наконец, гамма коммерческих моделей АвтоВАЗа, пока представленная только Lada Largus, будет усилена за счёт вывода на рынок нового бренда SKM. Под этой маркой тольяттинский концерн планирует выпускать пассажирские и грузовые фургоны.

Планы АвтоВАЗа по обновлению линейки легковых автомобилей в 2026 году:

Запуск производства и старт продаж Lada Azimut;

Возобновление выпуска и продаж Lada Vesta Sport;

Lada Vesta : обновленный двигатель, новые опции, запуск версии с ГБО (газобаллонным оборудованием);

Lada Iskra: обновлённый двигатель и новые опции;

Lada Aura: новый силовой агрегат 1,8 с 6-ступенчатой «механикой» и новые опции;

Lada Niva Legend: версия с новым 1,8-литровым мотором.

