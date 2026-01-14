АвтоВАЗ начал поставки машин Lada ещё в четыре страны. На очереди – Вьетнам

Иван Беликов

Экспорт автомобилей Lada за границу в 2025 году вырос на 31%.

АвтоВАЗ начал поставки машин Lada ещё в четыре страны. На очереди – Вьетнам
© АВТОВАЗ

Ведущий российский автопроизводитель АвтоВАЗ поставил за границу 23 тысячи машин и открыл сразу четыре новых экспортных направления. Об этом было объявлено на пресс-конференции по итогам 2025 года, состоявшейся в Москве.

Среди новых направлений зарубежных поставок автомобилей Lada — Абхазия, Египет, Ливия и Венесуэла. На уже освоенных рынках, как Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Иран и Йемен, в прошлом году было открыто семь новых дилерских центров.

Кроме того, в ближайшее время АвтоВАЗ начнёт продажи машин во Вьетнаме. Как рассказали в компании, сейчас модели Lada проходят сертификацию для выхода на рынок в этом регионе в Юго-Восточной Азии.

В целом поставки легковых и коммерческих машин АвтоВАЗа за рубеж в 2025 году выросли на 31%. А общая доля экспорта в отгрузке новых автомобилей с заводов в Тольятти и Ижевске увеличилась с 4% до 6%.

Список стран, в которые АвтоВАЗ поставляет автомобили Lada:

С учётом данных за последние несколько лет и открытия новых экспортных направлений в 2025 году, АвтоВАЗ поставляет свою продукцию в два десятка стран.

  • Беларусь;
  • Таджикистан;
  • Казахстан;
  • Узбекистан;
  • Киргизия;
  • Армения;
  • Южная Осетия;
  • Иран;
  • Йемен;
  • Куба;
  • ОАЭ;
  • Ливан;
  • Сербия;
  • Абхазия;
  • Египет;
  • Ливия;
  • Венесуэла.

АвтоВАЗ анонсировал обновление модельного ряда в 2026 году