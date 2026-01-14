Глава АвтоВАЗа отметил медленный рост цен на автомобили Lada
Максим Соколов подчеркнул, что цены на автомобили тольяттинского концерна растут заметно ниже уровня инфляции.
На протяжении нескольких последних лет АвтоВАЗ стабильно удерживает рост стоимости своих машин ниже уровня инфляции. Если повышение общего уровня цен на товары и услуги по стране в 2025 году составило около 5,6%, то автомобили Lada подорожали буквально на пару процентов. Об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции заявил президент компании Максим Соколов.
При этом топ-менеджер АвтоВАЗа подчеркнул, что в январе 2026 года компания переписала прайс-листы не только в сторону увеличения стоимости автомобилей. Так, к примеру, бизнес-седан Lada Aura и универсал Lada Largus, наоборот, подешевели.
Что касается финансовых показателей концерна по итогам 2025 года, то Соколов не стал вдаваться в подробности и лишь отметил: «По предварительным финансовым итогам АвтоВАЗ как группа закончила 2025 финансовый год безубыточно, то есть с прибылью».
