АвтоВАЗ показал спортивную Lada Vesta в непривычном виде

«Заряженная» версия Lada Vesta возвращается в линейку с новым кузовом.

© АВТОВАЗ

На пресс-конференции в Москве 14 января компания АвтоВАЗ подтвердила, что в 2026 году в модельный ряд Lada вернётся спортивная модификация Vesta, выпуск которой был приостановлен четыре года назад. В подтверждение этих планов на мероприятии был выставлен прототип, причём в непривычном кузове.

В свою первую эпоху, с 2018 по 2022 годы, Lada Vesta Sport выпускалась только в виде седана. Этот кузов, естественно, появится в линейке возрождённой модели. Однако после перезапуска продаж модификация будет доступна и в виде универсала.

От обычной Lada Vesta SW «заряженный» универсал отличается матово-чёрными колёсными дисками большего диаметра, R17 вместо R16. На месте красная полоса, расположенная под передним бампером – отличительная дизайнерская черта спортивной «Весты». Дорожный просвет уменьшен со 171 до 158 мм. На фото это не видно, но сзади автомобиль имеет два выхлопных патрубка.

Главное техническое отличие от обычной «Весты» – форсированный 1,8-литровый атмосферник мощностью 145 л.с., что на 23 «лошадки» больше, чем в самой топовой комплектации. Также универсал, как и седан, получил усиленные тормоза, 5-ступенчатую механическую коробку со спортивными настройками и модифицированную подвеску.

Что касается скоростных характеристик, то Lada Vesta SW Sport разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд. Стандартная модель преодолевает спринт до «сотни» за 10,8 секунд. Максимальная скорость выросла со 188 до 192 км/ч.

Дебют возрождённой Lada Vesta Sport состоится 24 января в рамках ежегодной Гонки чемпионов, проводимой на тестовом полигоне АвтоВАЗа в Самарской области. Новинка будет представлена в автопарке участников наряду со спортивной версией Lada Iskra. Сроки запуска серийного производства и начала продаж ещё не анонсированы.

АвтоВАЗ анонсировал обновление модельного ряда в 2026 году