Как изменились цены на бензин в России после 1 января 2026 года

Опубликованы результаты мониторинга стоимости автомобильного топлива на заправках по ходу двух первых недель 2026 года.

© Наталья Селиверстова/РИА Новости

За длинные новогодние праздники-2026 на автозаправочных станциях (АЗС) по всей России серьёзно выросли цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил Росстат, изучивший стоимость автомобильного топлива по состоянию на 12 января на 1700 заправках в 279 городах.

В ноябре и декабре 2025 года ситуация с розничными ценами на АЗС была относительно стабильная: АИ-92 и АИ-95 дешевели, премиальный АИ-98 и солярка дорожали, но не такими резкими темпами, как летом. С наступлением нового года эта динамика резко изменилась, и, по мнению экспертов, не в последнюю очередь в связи с повышением НДС с 20% до 22%.

Поскольку данные за последнюю неделю прошлого года, с 23 декабря по 31 декабря, не публиковались, сравнить можно только с цифрами от 22 декабря. Так, за последнюю неделю декабря и новогодние праздники бензин АИ-92 подорожал на 1,1%, АИ-95 — на 1,2%, АИ-98 — на 1,7%. Дизтопливо выросло в цене на 1,4%. Средний уровень инфляции при этом составил 1,26%.

Как изменилась стоимость бензина и солярки на заправках в России с 23 декабря по 12 января:

АИ-92: +66 копеек, с 61,40 до 62,06 рубля;

+66 копеек, с 61,40 до 62,06 рубля; АИ-95: +78 копеек, с 66,72 до 67,50 рубля;

+78 копеек, с 66,72 до 67,50 рубля; АИ-98 и выше: +1,59 рубля, с 88,86 до 90,45 рубля;

+1,59 рубля, с 88,86 до 90,45 рубля; ДТ: +1,11 рубля, с 75,83 до 76,94 рубля.

Подорожание бензина зафиксировано в 78 регионах России, более всего в Магаданской области (+3,3%) и Чукотском автономном округе (+2,7%). Снижение цен наблюдалось в пяти субъектах, более всего в Дагестане (-1,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге автомобильное топливо подорожало на +1,6%.

Новый год – новые цены: на АЗС в Москве резко подорожал бензин