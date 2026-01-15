АвтоВАЗ теряет российский рынок: доля продаж машин Lada упала второй год подряд

Ещё два года назад машины АвтоВАЗа занимали 31% домашнего рынка.

© АВТОВАЗ

Концерн АвтоВАЗ остался автопроизводителем №1 в России в 2025 году, продав 338 492 новых машин, что вдвое больше, чем ближайший конкурент, китайский Haval. Однако есть и негативная тенденция, и дело не в снижении продаж на 26% на фоне общего сокращения рынка.

На пресс-конференции в Москве накануне, 14 января, тольяттинский автогигант объявил, что на автомобили Lada в прошлом году пришлось 24% всех продаж новых машин в России. Год назад этот показатель составлял 27%, а двумя годами ранее и вовсе был на уровне 31%.

В целом, такого низкого процента реализации на домашнем рынке у АвтоВАЗа не было с 2021 года, когда машины сборки заводов в Тольятти и Ижевске занимали 21% рынка. Но тогда ситуация была другая: с 2013 года доля Lada в продажах шла либо в набор, либо оставалась на прошлогоднем уровне, но ни разу не уходила в минус. В итоге к 2023 году этот показатель вырос почти вдвое — с 16% до 31%, после чего и начался откат назад. Таким образом, за два года АвтоВАЗ потерял 7% рынка.

Топ-5 марок по доле на российском рынке в 2025 году

О снижении доли АвтоВАЗ в российских продажах автоэксперты говорили ещё в ноябре 2025 года. Причём в отдельные месяцы, как в октябре, у Lada были провалы и до 20%, и цифра по итогам года совпала с прогнозами.

Lada — 24% (-3%); Haval — 13% (+1%); Chery — 7% (-2,5%); Geely — 7% (-2,5%); Belgee — 5% (+3%).

В 2026 году АвтоВАЗ рассчитывает увеличить свою на домашнем рынке до 25%.

АвтоВАЗ начал поставки машин Lada ещё в четыре страны. На очереди – Вьетнам