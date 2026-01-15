Ford показал новый хардкорный внедорожник Bronco RTR

Турбомотор на 315 л.с., 10-скоростной «автомат» и 35-дюймовые шины.

Компания Ford представила на Детройтском автосалоне-2026, стартовавшем 14 января, новую, уже восьмую по счёту модель из линейки экстремальных внедорожников Bronco. Брутальный вездеход получил название Bronco RTR и, судя по заявлениям разработчиков, станет бюджетной версией топового Bronco Raptor.

Отличить Ford Bronco RTR от других моделей линейки можно по элементам яркого лаймового цвета на колёсных дисках, капоте и дверях. Ещё одна отличительная черта дизайна — светодиодное обрамление радиаторной решётки, которого нет ни на одном другом Bronco.

От самого дорого внедорожника в семействе, Raptor, новинка унаследовала высокую проходимость. Даже в базовой комплектации Bronco RTR оснащён 33-дюймовыми внедорожными шинами и подвеской с увеличенным дорожным просветом. В расширенном варианте предлагаются 35-дюймовые шины, подвеска HOSS 3.0 с электронноуправляемыми амортизаторами Fox и усиленные рулевые тяги – сейчас такое сочетание доступно только на Bronco Badlands.

Новый Bronco RTR будет оснащаться стандартным для линейки четырёхцилиндровым турбомотором рабочим объёмом 2,3 литра с мощностью 315 л.с. (474 Н·м). Силовой агрегат не самый мощный. Для сравнения, под капотом Bronco Raptor установлен 3,0-литровый V6 с отдачей 418 «лошадок» (596 Н·м). Коробка передач на RTR — 7-ступенчатая «механика» или 10-скоростной «автомат», как Raptor. Другие решения от топовой модели — мощный 1000-ваттный вентилятор охлаждения радиатора.

Стоимость внедорожника Ford Bronco RTR не называется, но эксперты полагают, что новинка займёт ценовую нишу между средней моделью Bronco Heritage Edition стоимостью $51 475 (4 млн рублей) и Bronco Raptor, ценник на который составляет около $80 000 (6,2 млн рублей). Стоимость стандартного Ford Bronco — примерно $40 000 (3,1 млн рублей).

Предзаказы стартуют в октябре текущего года. Запуск продаж запланирован на январь 2027 года.

