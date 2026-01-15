Названы наиболее продаваемые и самые невостребованные автомобили Lada в 2025 году

Какая модель АвтоВАЗа стала лидером продаж, а какая оказалась аутсайдером?

В прошедшем 2025 году ведущий российский автопроизводитель АвтоВАЗ продал 338 492 новых легковых и коммерческих машин. Какие модели пользовались наибольшим спросом, а какие оказались невостребованными? Об этом рассказали в пресс-службе тольяттинского концерна.

Лидером продаж среди Lada и в целом бестселлером рынка четвёртый год подряд стали автомобили семейства Granta, которые разошлись тиражом 144 350 единиц и заняли 10,4% всего отечественного авторитейла в прошлом году. Абсолютный лидер продаж 2021 года Lada Vesta занял второе место, уступив «Гранте» почти вдвое.

Третью строчку заняли внедорожники семейства Lada Niva, причём им не хватило всего 5,5 тысяч экземпляров для того, чтобы опередить Lada Vesta в рейтинге продаж. Если считать по отдельности, то классическая Niva Legend нашла 33 968 владельцев, Niva Travel чуть больше — 35 608.

Пассажирские универсалы и грузовые фургоны Lada Largus опередили две Niva по отдельности — 35 925 машин. Замкнули рейтинг Lada Iskra, поступившая в автосалоны в июле, и самая дорогая модель в линейке, бизнес-седан Lada Aura, проданные в количестве 6796 и 1652 штук соответственно.

Продажи автомобилей Lada в 2025 году:

Granta — 144 350 (доля на российском рынке 10,4%); Vesta — 75 099 (5,6%); Niva (Legend и Travel) — 69 576 (4,8%); Largus — 35 925 (2,6%); Iskra — 6796 (0,5%); Aura — 1652 (0,1%).

В 2026 году в линейке Lada станет на одну модель больше. Летом на конвейер должен встать Azimut, первый городской кроссовер тольяттинской марки.

