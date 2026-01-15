Tesla введёт подписку на высокотехнологичную систему в своих автомобилях

Купить это устройство вместе с Model 3 или Cybertruck больше не получится.

Ровно через месяц, 15 февраля, Tesla уберёт из списка опций систему автономного вождения. Об этом объявил основатель и генеральный директор компании Илон Маск.

Автопилот, который сейчас стоит дополнительные $8000 (628 560 рублей) при покупке машины американской марки, останется только в качестве подписки.

«Tesla прекратит продажи FSD (Full Self-Driving). С 15 февраля автопилот будет доступен только по ежемесячной подписке», – написал Маск.

На официальном сайте Tesla уже опубликован прайс-лист со стоимостью подписки на FSD. Опция обойдётся в $99 (7778 рублей) в месяц. Для сравнения, фирменный автопилот Ford — BlueCruise — стоит $49 (3849 рублей) в месяц. А система SuperCruise от General Motors обходится подписчикам в $40 (3142 рубля) ежемесячно.

Система автономного вождения Tesla, как у Ford и GM, соответствует уровню 2 по международной классификации SAE. То есть это не полноценный автопилот. Да, устройство позволяет водителю отвлечься от дороги и убрать руки с руля и способно самостоятельно менять полосы движения, распознает сигналы светофора и дорожные знаки, объезжает препятствия ит. д. Но автомобилист должен контролировать работу FSD и быть готов в случае необходимости взять управление автомобилем на себя.

Автопилот доступен на всех современных автомобилях Tesla — Model 3, Model Y, Model S, Model X и Cybertruck.

