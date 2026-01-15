В России стартовали продажи полноприводного Evolute i-Space. Объявлена стоимость

Полуэлектрический кроссовер российской сборки стал мощнее, но сохранил при этом большую дальность хода.

© Evolute

Линейка гибридного кроссовера Evolute i-Space пополнилась более мощной и проходимой модификацией. В четверг, 15 января, в продаже в России появилась полноприводная версия, сообщили в представительстве Evolute.

«Автомобили уже доступны для покупки во всех салонах официальных дилеров страны в единственной высокой комплектации в пятиместной версии», — рассказали в пресс-службе бренда.

Полноприводный Evolute i-Space получил дополнительный электромотор на задней оси, благодаря чему мощность силовой установки выросла с 218 до 367 л.с. (470 Н·м). 1,5-литровый атмосферный ДВС, как и на переднем приводе, не связан с колёсами и используется только в качестве генератора электричества для тяговой батареи.

Несмотря на дополнительные 149 л.с., максимальная дальность хода кроссовера осталась на весьма достойном уровне — 1000 км против 1250 км у 2WD. Расход бензина составляет 5,6 литра на 100 км.

© Evolute

Кроссовер поддерживает как медленную, так и быструю зарядку через разъём CCS2, а медленную через разъём Type2. Время быстрой зарядки тяговой батареи от 30% до 80% составляет всего 20 минут.

Evolute i-Space, который выпускается на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, дебютировал на отечественном рынке год назад, а в августе 2025 года в продаже появилась обновлённая версия. Но до сегодняшнего дня кроссовер предлагался только в 2WD-варианте.

Стоимость полногоприводного Evolute i-Space составляет 3 790 000 рублей. При покупке электромобиля по программе господдержки ценник начинается от 2 865 000 рублей.

